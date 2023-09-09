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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أعلن النجم أحمد العوضي، عبر حسابه على فيس بوك عن مسابقة جوائزها بـ100 ألف جنيه.

وكتب أحمد العوضي: «جايه معايا النهارده أفرح إخواتي وأراضيهم زي ما هما مراضييني بحبهم هسأل سؤال هختار أربعه إجابتهم صح ويكسبو 100 ألف جنيه كل واحد ربع عمود 25 ألف».

وكشف أحمد العوضي تفاصيل المسابقة، قائلا: «أشهر 3 كلمات للخديوي، وأشهر كلمتين للكوماندا، هلم الورق بعد بكره وهختار 4 عشوائي على العهد دايما أنا وإخواتي الشقيانين الجدعان.

https://www.facebook.com/Ahmed.Elawady.Official/posts/868387264642935?ref=embed_post

أحمد العوضي 
 

وقع الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف.

وفي أول تعليق له نشر أحمد العوضي، صورة له من التعاقد عبر فيسبوك وكتب:"بسم الله توكلنا علي الله.. تم التعاقد علي فيلم الاسكندراني، تأليف استاذ الأجيال.. أسامة أنور عكاشة، للمخرج الكبير خالد يوسف، ان شاء الله فيلم يليق بكل اخواتي.

وكان قد شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


وظهر العوضي في الصورة من داخل سيارته، وعلق: التيشيرت أصفر، بس وعهد الله القلب ابيض.


أنقذ الفنان أحمد العوضي 4 أشخاص من الغرق دخل إحدى قرى الساحل الشمالي  بعد تعرضهم لسحب البحر، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم أبرز التفاصيل.
 

 

كشفت صحف محلية عن مصادر في القري السياحية التي شهدت الحادث أن شابين وفتاتين تجاوزوا خط الأمان المرسوم في البحر وكان العوضي يجلس على الشاطئ إلى جوار زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز عندما استغاث أحد الشباب لإنقاذهم.

وتحرك العوضي سريعًا وبدأ في مساعدتهم وأنقذ أحد الشبان وسارع لإنقاذ الباقين بمشاركة حراس الشاطئ، حيث لاقى فعل العوضي استحسان وإعجاب المصطافين على الشاطئ، وعبرت أسر الشباب عن شكرهم للفنان المصري.

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