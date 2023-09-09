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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"جعفر العمدة" آخر أعماله.. السيناريست مهاب طارق يحتفل بخطوبته.. صور

صدى البلد

أعلن السيناريست مهاب طارق عن خطبته اليوم من فتاة خارج الوسط الفني حيث نشر مجموعة من الصور برفقة خطيبته عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


و حرص العديد من زملائه فى الوسط الفني بتهنئته ، وكان |أبرزهم دعاء حكم ، وعصام السقا

.
وشارك مهاب طارق فى ماراثون رمضان الماضي 2023 بمسلسل جعفر العمدة، و الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه 
والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر، وبطولة محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من الفنانين منهم زينة، وعصام السقا، وهالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، عماد صفوت، دعاء حكم، أحمد داش، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، ودارت أحداث العمل في إطار إجتماعي شعبى ذات الطابع الكوميدي .


مسلسل جعفر العمدة:


وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة الذى يجسده محمد رمضان ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات نظرًا لتربص الكثير من الأعداء من حوله ..

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جعفر العمدة مؤلف جعفر العمدة مهاب طارق

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