سيدات يد الأهلي يفوز على الزهور في بطولة منطقة القاهرة

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على الزهور بنتيجة 41-19، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدى شوطي المباراة، ونجح في تحقيق الفوز بفضل خبرات لاعبات الفريق وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل.

وشهد الشوط الأول تفوقًا كبيرًا لـ«سيدات يد الأهلي» قبل أن ينتهي 18-7، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 41-19.

يذكر أن «سيدات يد الأهلي» قد فاز في المباراة الماضية على فريق مركز شباب الجزيرة بنتيجة 47-11، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

