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أخبار البلد

وزير الاتصالات يكرم منتخب مصر للرياضات الإلكترونية لتتويجه بالبطولة العربية الإفريقية

صدى البلد

كرم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منتخب مصر للرياضات الإلكترونية؛ بعد تتويجه بالمركز الأول في البطولة العربية الإفريقية للرياضات الإلكترونية للعام الثاني على التوالي في لعبة فالورنت-رجال، والتي أقيمت في العاصمة السعودية، الرياض، خلال الفترة من 18 حتى 20 أغسطس الماضي.

أقيم حفل التكريم، بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، وعدد من قيادات الشركة وأعضاء مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات.

وكان فريق "رعد" للرياضات الإلكترونية المملوك لنادى المصرية للاتصالات، قد شارك في البطولة، ممثلا لمنتخب مصر، ضمن 8 منتخبات مثلت عدة دول عربية وأفريقية.

وتصدر المنتخب المصري البطولة بحصوله على المركز الأول بعد فوزه على المنتخب الإماراتي الذى جاء فى المركز الثاني، وجاء المنتخب الكويتي فى المركز الثالث، يليه فى المركز الرابع المنتخب السعودي. وشغلت كينيا وغانا والسنغال وتونس المراكز من الخامس حتى الثامن على التوالي.

وخلال حفل التكريم، أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإنجاز فريق رعد، الذى استطاع خلال 3 سنوات تحقيق الرؤية المستهدفة من تأسيسه، وهي أن يكون قادرا على تمثيل مصر على نحو مشرف يليق بمكانتها، موجها التهنئة لأعضاء الفريق والمديرين الفنيين والمشرفين على الفريق على ما حققوه من إنجاز.

وأوضح عمرو طلعت أن الألعاب الرقمية أصبحت صناعة لها شأن كبير على مستوى العالم، وتنمو بنسبة تتجاوز 15-20% سنويا، الأمر الذى يجعل لها أهمية قصوى ضمن مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي كان من المستهدف أن تكون هناك مؤسسة معنية بهذا النشاط بمصر.

وأشار إلى أن نادي المصرية للاتصالات، لم يعد مجرد ناديا للألعاب الرياضية التقليدية والأنشطة الثقافية والاجتماعية فقط؛ بل واصل رحلة التطوير، ليواكب التطور المتسارع الذي تشهده ساحة الرياضة العالمية، ويصبح قلعة من قلاع الألعاب الرقمية في مصر.

كما استمع الدكتور عمرو طلعت للاعبي الفريق؛ للتعرف على طلباتهم وآرائهم في المناخ الحالي للرياضات الإلكترونية في مصر، ووعدهم بتقديم المزيد من الدعم الذي يضمن لهم تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلاً.

من جهته، قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن الرياضات الإلكترونية تشهد انتشارا واسعاً على مستوى العالم، وإن هذا الإنجاز الذي حققه فريق "رعد" ممثلا لمنتخب مصر؛ يؤكد قدرتنا على مواكبة التطور السريع الذي يشهده المشهد الرياضي عالمياً.

 وأضاف، في كلمته: "أتطلع إلى مزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة، وأدعو أعضاء الفريق لبذل المزيد من الجهد لضمان رفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل الإقليمية والعالمية.

ووجه “نصر”، الشكر للدكتور عمرو طلعت، على الدعم القوي والمتواصل للرياضات الإلكترونية، والذي كان وسيظل سببا في تحقيق المزيد من الإنجازات.

كما وجه الشكر أيضاً للاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، على دوره الكبير في دعم فريق الألعاب الإلكترونية إقليمياً وعالمياً، ودعم تطور منظومة الألعاب الإلكترونية في مصر عاما بعد عام.

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