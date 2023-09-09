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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يوقع مرسومًا حول إجراءات الوفاء بالتزامات الديون

بوتين
بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا جديدًا حول إجراء مؤقت للوفاء بالتزامات ديون روسيا من سندات اليورو للمقيمين والدائنين الأجانب.

وحسب “روسيا اليوم”، تشمل هذه الإجراءات، الأوراق المالية للجهات المودعة الأجنبية.

ووفقًا للمرسوم، يحق لروسيا أن ترسل إلى مؤسسة ائتمانية غير مصرفية، طلبا لفتح حساب بالروبل من النوع "إي" باسم الجهة المودعة الأجنبية (دون الحضور الشخصي لممثل الجهة).

وسيكون المستفيدون من الحساب هم أصحاب سندات "اليوروبوند"، بالإضافة إلى بعض الأشخاص الآخرين.

كما تم توضيح آلية تقويم الأموال في حسابات "إي" وإجراءات تحويلها إلى أصحابها.

وأشار المرسوم الجديد إلى أن المرسوم الصادر في 22 يونيو 2022، والذي كان يحدد سابقا إجراءات الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الأوراق المالية، لم يعد الآن ساريا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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