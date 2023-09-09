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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحاتك تحريف وإنكار | باريس تسحب وسامًا من الرئيس الفلسطيني

صدى البلد

ألغت باريس تكريما خاصا كانت تمنحه للرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب تصريحاته الأخيرة المعادية للسامية والتي قلل فيها من شأن المحرقة.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، نشرت عمدة باريس آن هيدالغو، رسالة يوم الجمعة قالت فيها إن تصريحاتك تتعارض مع القيم العالمية والحقيقة التاريخية للمحرقة. 

في إشارة إلى اعتقال عشرات الآلاف من اليهود في باريس في ظل الاحتلال النازي وترحيلهم إلى معسكرات الموت، قال هيدالغو: إننا ندين تعليقاتك بأقصى درجات الحزم. ولا يمكن لأي قضية أن تبرر التحريفية والإنكارية. 

 

منحت هيدالغو عباس أعلى وسام في المدينة، وسام باريس البرونزي الكبير، في عام 2015 لجهوده من أجل السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.

 

في خطاب ألقاه الشهر الماضي أمام كبار أعضاء حركة فتح، قال عباس إن أدولف هتلر قتل اليهود الأوروبيين ليس بسبب معاداة السامية، ولكن بسبب "وظائفهم الاجتماعية" في المجتمع، مثل إقراض المال.

أدانت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي تصريحاته واتهمته بتشويه التاريخ وتعزيز الصور النمطية المعادية للسامية.

في الهولوكوست، قُتل 6 ملايين يهودي وآخرين على يد النازيين وحلفائهم. اعتبر هتلر اليهود عرقًا أدنى وروج بشراسة لصور نمطية معادية للسامية للتحريض على العنف والتمييز ضد يهود أوروبا بينما نفذ الرايخ الثالث الإبادة الجماعية.

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