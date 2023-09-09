جوزها فقد الوعي | شوف صاحبه خلّص إزاي على مراته جوه بيتهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل، بالسجن المؤبد والسجن ثلاث سنوات مع الشغل لمتهم أخر، لاتهامهما في قتل سيدة بمنطقة الدخيلة، غربي الإسكندرية، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

وبدأت القضية رقم 39731 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بالعثور على جثة المجني عليها، داخل الشقة محل سكنها، بدائرة القسم.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، إلى قيام المتهم الأول، عامل بمحل زيوت، بالتخطيط والاستعداد لتنفيذ غرضه الإجرامي المتمثل في سرقة زوج المجني عليها "م.م.ع" ، بأن توجه إلى مسكنها هي وزوجها وما أن دلف داخله حتي جالس زوجها لتعاطي المواد المخدرة، حتي فقد زوج المجني عليها الوعي.

وتنبهت المجني عليها لذلك الأمر وأخفت حقيبة زوجها حتي استل المتهم سلاحا أبيض، وما أن ظفر بها حتي انهال عليها بعدة طعنات متفرقة في جسدها قاصدا إزهاق روحها، وقام المتهم الثاني " م.ج.ع" بالاتفاق مع المتهم الأول علي سرقة المبلغ المالي والهاتفين المحمولين للمجني عليهما ولاذا بالفرار بها سويا نظير تحصله علي مبلغ مالي مقابل ذلك وتم ضبطهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.