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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قلبي معاك.. «الباز» يعزّي تامر أمين في وفاة والدته ويواسيه بهذه الكلمات|فيديو

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

توجّه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بخالص العزاء باسمه وباسم جميع العاملين في شبكة تليفزيون النهار، للإعلامي تامر أمين في وفاة والدته، قائلاً: قلبي معاك.


وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن اليوم ظهر تامر أمين في المقابر أثناء دفن والدته، وبدا عليه الحزب والتأثر والتعلّق بوالدته.


وتابع: "الإنسان لما بتموت والدته الحياة بتختلف وبتتغير، لأن الأم طول الوقت بتحسس الإنسان فينا إنه لسه صغير، ولما بتموت بيبان الإنسان وكأنه شاخ فجأة وكبر".


وواصل: "ربنا يلهمك القدرة على الصبر وتحمل فراقها، وربنا يخلف عليكم، ويعوض غيابها ويطبطب عليك".


ولفت محمد الباز، إلى أن عزاء والدة تامر أمين سيكون في مسجد الشرطة بالدراسة، يوم الثلاثاء القادم.

محمد الباز تامر امين قناة النهار عزاء والدة تامر مسجد الشرطة

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