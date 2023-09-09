إسقاط مسيرتين جديدتين غرب شبه جزيرة القرم

أعلن رئيس شبه جزيرة القرم سيرجي أكسينوف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين جديدتين غرب شبه جزيرة القرم.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال أكسينوف على قناته في "تيليجرام إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين أخريين دون طيار تابعتين لأوكرانيا في غرب شبه جزيرة القرم.

وأضاف: "يرجى الاعتماد فقط على مصادر المعلومات الرسمية".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في شمال غرب شبه الجزيرة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال سيرجي أكسيونوف، رئيس إدارة شبه الجزيرة الذي عينته روسيا، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة بدون طيار في شمال غرب شبه جزيرة القرم.