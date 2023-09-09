شقيق عازف الكولة عبد الله حلمي: مفيش فنان بيسأل عليه بعد إصابته بالسرطان

كشف شقيق عازف الكوله عبد الله حلمي تطورات حالته الصحية ، وذلك بعد إصابته بمرض سرطان الحنجرة منذ سنوات .

وقال شقيق عبد الله حلمي في تصريح خاص لصدى البلد:" شقيقي لم يزوره أحد من الفنانين ، وخاصه الفنانين الذين كان يتعامل معهم من قبل، والازمة عارفتوا مين الأصيل ومين لا ، مؤكدا أن شقيقه يستخدم جهاز يدوي يساعده على النطق".



عازف الكولة عبد الله حلمي

كشف د محمد حلمي، شقيق عازف الكولة الشهير عبد الله حلمي، إن القائمين على نقابة المهن الموسيقية قبل تولي الفنان مصطفى كامل لم يهتموا به وبحالته الصحية والنفسية كما ادعى البعض، وذلك بعد فقدانه صوته.

وقال شقيق عبد الله حلمي، في تصريحات صحفية: لم يسأل عن شقيقي أحد سوى محمد منير، وكنا نقرأ العديد من الأخبار الكاذبة ونصاب بصدمة، فهم لم يزوروا عبد الله قط في المستشفى، عندما أصيب بالسرطان في حنجرته، ولم يهتم احد من نقابة المهن الموسيقية قيل فترة تولي مصطفى كامل منصب النقيب

كما أضاف: "فيه ناس اتخدعنا فيهم، والنجم بأخلاقه وتربيته ومبادئه مش بالشهرة، و مصطفى كامل فتح الملف من تاني وتواصل معي واللي فات مش هنقدر نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل عليه".

نستعرض أبرز المعلومات عن عبد الله حلمي

هو عازف أساسي في العديد من الفرق الموسيقية للعديد من الكطربين والموزعين الموسيقيين.

كان من العازفين الأساسيين لفرقة الكينج محمد منير.

ساهم في العديد من التسجيلات في أغاني عمرو دياب ومحمد فؤاد وعلي الحجار ومدحت صالح والشاب خالد.

احيا العديد من الحفلات كعازف منفرد بآلة الناي.

قدم العديد من المقطوعات الموسيقية داخل العديد من المسلسلات وكان آخرها مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان.



بداية الازمة الصحية

في عام ٢٠٢٢ كشف عصام عبد الله حلمي، نجل عازف الكولة عبد الله حلمي تطورات الحالة الصحية لوالده وتفاصيل إجرائه عمليتين جراحتين افقدته صوته.

وقال عصام عبد الله حلمي: "منذ عام تدهورت الحالة الصحية لوالدي بسبب معاناته لفترة طويلة مع سرطان الحنجرة وكان لابد من إجراء عملية جراحية".

وتابع: "أنه أجرى عمليتين جراحتين منذ عام الأولى كانت أخذ عينة، والثانية كانت استئصال للحنجرة".

وأَضاف:" بعد العملية فقد والدي النطق وأصبح التفاهم صعب للغاية معه، كما ان مشواره الفني انتهى مع العملية الثانية ".

وأوضح أن نقابة المهن الموسيقية كانت تتواصل معنا منذ عام أثناء العمليتين، ولكن لم يحدث تواصل معهم بعد ذلك ، حيث ان حالة والدي تشهد استقرارا تارة وتدهورا تارة أخرى".

واختتم عصام عبد الله حلمي، قائلا: "بالفعل حالته النفسية سيئة بسبب فقدانه الكلام والنطق واعتزاله الفن ، ولكن نتواجد بجانبه وندعمه دائما".



فقد العازف الشهير عبد الله حلمي، الذي يعد من الأفراد الأساسيين في فرقة الكينج محمد منير، صوته نهائيا؛ بعد معاناة لفترة طويلة مع سرطان الحنجرة.

وقال الملحن أحمد طارق يحيى، إن الفنان عبد الله حلمي، فقد صوته بسبب ظروفه الصحية، وبالتالي لن يتمكن من العزف على آلته.

وأوضح أحمد طارق يحيى في منشور له عبر "فيسبوك":" اتربينا على اغاني محمد منير و كتير مننا راح حفلاته و ناس كتير تعرف اللي في الصورة ده مين... عبد الله حلمي. من اطيب و اشطر عازفين الكولة في الوطن العربي .. تاريخه كبييير جدا و لعب مع مطربيين كتييير جدا و في اغاني كلنا بنحبها و عمرنا ما شوفناه. و بجد دايما صوت آلته كانت دايما معايا في الهدوء و الشجن و في الفرح والخروج من اي مود كئيب.

وتابع: عم عبد الله حلمي ربنا وضعه في اختبار لظروف صحية، فقد نعمة الكلام، و بالتالي العزف على آلته. قد ايه صعب ان الواحد مايعرفش يتكلم، بس الاصعب ان عمره كله اللي افناه في اتقان آلته اللي هي اكل عيشه .. يروح في لحظة منه ... انا متأكد ان دي بداية لحاجات كتير عم عبد الله يقدر يعملها، مش نهاية لطموحه و عزيمته.

واختتم : لكن اللي طالبه منكم انكم تردوا الجميل للراجل ده وتسألوا عليه، وتزوروه كل اما تفتكروا و ساعدوه بشكل معنوي و غير معنوي .. ممكن كلمة أو فكرة من حد ترفع روحه المعنوية"..