رئيس المقاولون العرب يوجه رسائل للاعبين في بداية الفترة الثالثة من الإعداد

عقد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأعضاء الجهاز الفني، بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، وشوقي غريب المدير الفني للفريق.

وفي البداية، رحب المهندس محسن صلاح باللاعبين الجدد، مؤكدا ثقته في المجموعة الحالية والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب.

وأكد رئيس النادي أن مجلس الإدارة، ينتظر انطلاقة قوية للفريق في مسابقة الدوري، مشددا على أهمية البداية، خاصة أن الموسم المقبل سيكون التحدي أكبر على الفريق، في ظل شراسة المنافسة من كل الفرق.

وشدد صلاح على أن اسم نادي المقاولون العرب كبير، وأنه يتشرف بانتمائه للنادي، وعلى الجميع أن يقاتل من أجل هذا الاسم الكبير، وأن تظهر الروح القتالية من صافرة أولى مباريات الفريق بالدوري؛ لتحقيق أهداف النادي.

وأوضح صلاح، أن مجلس الإدارة يدعم المجموعة الحالية من اللاعبين، ويثق في شوقي غريب وجهازه المعاون لتحقيق طموحات النادي.

ومن جهته، أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، على رسائل المهندس محسن صلاح، مشيدا بالمجموعة الجديدة المنضمة للفريق.

وطالب الجميع بالانصهار في بوتقة واحدة، وإعلاء روح الفريق؛ لتحقيق مركز أفضل من الموسم الماضي.

وشدد فتحي على أن الموسم المقبل سيكون صعبا، ويحتاج إلى تركيز وروح عالية، فضلا عن الالتزام بتعليمات المدير الفني شوقي غريب.

ومن جهته، وجه شوقي غريب، الشكر للمهندس محسن صلاح، والمهندس محمد عادل فتحي، على الدعم المتواصل من مجلس الإدارة، مؤكدا أن الدفاع عن اسم المقاولون العرب شرف كبير.

وأكد غريب، أن استكمال مسيرة المقاولون العرب الناجحة، بتصدير اللاعبين إلى أوروبا، سواء محمد صلاح، والنني، وأخيرا عمر فايد؛ هدف أساسي، وهو ما يلقى الدعم والمساندة من مجلس الإدارة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، اليوم، المرحلة الثالثة من الإعداد للموسم الجديد؛ بعد العودة من معسكر العين السخنة.