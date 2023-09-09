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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ اقتصاد: إعادة تشكيل التجمعات الدولية لنفسها كان ضرورة لمواكبة التطورات

قمة العشرين
قمة العشرين

كشفت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أبرز الموضوعات التي طرحت على طاولة قمة مجموعة العشرين، وخاصة من الناحية الاقتصادية، وبالتزامن مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لها.

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وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إنه كان لزاما على التجمعات والمنصات الدولية أن تعيد تشكيل نفسها؛ لمواكبة التطورات القادمة، وسط هذا التوتر العالمي المليء بالتغيرات الجيوسياسية.

وأضافت أن العالم في حالة لا يحسد عليها من التضخم وسياسية التشديد النقدي التي سببت حالة من الألم الاقتصادي، خاصة للدول النامية والناشئة.

وأشارت إلى أن مجموعة العشرين عندما ضمت الاتحاد الإفريقي لديها؛ هي خطوة تأخرت كثيرا، لأنه استحقاق للاتحاد الإفريقي، وحق مشروع له؛ لأنه يمثل امتدادا استراتيجيا اقتصاديا لمجموعة العشرين، فضلا عن أهمية القارة الإفريقية؛ لما تحتويه من ثروات العالم.

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