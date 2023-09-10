أخبار الفن: جوري بكر ترزق بمولودها الأول ومسابقة أحمد العوضي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن جوري بكر وأحمد العوضي:

أعلن النجم أحمد العوضي، عبر حسابه على فيس بوك عن مسابقة جوائزها بـ100 ألف جنيه.

رزقت الفنانة جوري بكر بمولودها الأول بعد عام تقريبا من زواجهم .



حصد فيلم Poor Thingsجائزة الأسد الذهبي كأفضل فيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام

كشفت الفنانة جواهر الكويتية تعرضها لنزيف حاد، خلال خضوعها لعملية جراحية خطيرة في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن علاجها من مرض سرطان المعدة.



أعلن السيناريست مهاب طارق عن خطبته اليوم من فتاة خارج الوسط الفني حيث نشر مجموعة من الصور برفقة خطيبته عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

