أخبار الفن: جوري بكر ترزق بمولودها الأول ومسابقة أحمد العوضي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن جوري بكر وأحمد العوضي:
100ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا
أعلن النجم أحمد العوضي، عبر حسابه على فيس بوك عن مسابقة جوائزها بـ100 ألف جنيه.
جوري بكر ترزق بمولودها الأول بعد عام من الزواج
رزقت الفنانة جوري بكر بمولودها الأول بعد عام تقريبا من زواجهم .
Poor Things يحصد جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا |صور
حصد فيلم Poor Thingsجائزة الأسد الذهبي كأفضل فيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام
إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة
كشفت الفنانة جواهر الكويتية تعرضها لنزيف حاد، خلال خضوعها لعملية جراحية خطيرة في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن علاجها من مرض سرطان المعدة.
"جعفر العمدة" آخر أعماله.. السيناريست مهاب طارق يحتفل بخطوبته.. صور
أعلن السيناريست مهاب طارق عن خطبته اليوم من فتاة خارج الوسط الفني حيث نشر مجموعة من الصور برفقة خطيبته عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".