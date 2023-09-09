إسماعيل فرغلي لـ«صدى البلد»: الأدوار الكوميدية هي الأكثر نجاحًا

قال الفنان إسماعيل فرغلي أنه يميل دائمًا للأدوار الكوميدية عن غيرها؛ لأنها تصل إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وأضاف إسماعيل فرغلي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يرى أن الأعمال الكوميدية دائمًا هي الأكثر نجاحًا، وتنتشرعلى نطاق أوسع من غيرها؛ نظرًا لأنها تعتمد على التلقائية والبساطة، لذلك تصل بشكل سريع.

وأشار إلى أن طبيعة الشعب المصري، أنه شعب عاشق لكل ما هو مضحك وتلقائي، مثل ما هو متداول علينا "شعب ابن نكتة.".

مسلسل مكتوب عليا

وعلى صعيد آخر، أشاد إسماعيل فرغلي بمشاركته فى مسلسل “مكتوب عليا”، قائلاً: “السبب الرئيسى فى نجاح العمل بهذه السرعة؛ هو تجسيد دور الأب المصري المتواجد فى كل منزل بطابع كوميدي، لذلك كانت ردود الفعل ممتعة للغاية؛ لأن الدور مَسَّ جميع البيوت، وكان هناك الكثير يقولون لي: لقد شعرنا أنك واحدا منا، وأوصلت الرسالة بشكل تلقائي للغاية”.

مسلسل "مكتوب عليا" شارك فى الماراثون الرمضاني لعام 2022، وهو من بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار كوميدي اجتماعي، حول "جلال"، الذي يجسد دوره أكرم حسني، ويسعى لتحقيق حلم احتراف الغناء، وارتباطه بالبنت التي يحبها.