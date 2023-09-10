هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام بصور جديدة لها خلال تواجداها في سيارتها.

وأطلت هيفاء وهبي باطلالة غريب و ملفتة مرتدية سلبوت جينز .

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة متميزة وجريئة كشفت عن اناقتها و جمالها مرتدية فستانا باللون البينك و الاخضر وهو ماجعل إطلالتها بسيطة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز هيفاء وهبي دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.





يشار إلى أن هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميانوإخراج إيلي فهد.





يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023.





فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوسأوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمونرمسيس وأحمد خالد موسى.

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