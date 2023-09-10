أقل سعر دولار في البنوك اليوم 10-9-2023

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في البنوك نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-9-2023،

وجاء أدني سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك مصر و التنمية الصناعية والأهلي المصري.

استقرار الاسعار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والبالغ عددها 38 بنكا .

سعر البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

الدولار في بنوك القطاع الخاص



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، المصري لاتمية الصادرات الصادرات، التجاري الدولي CIB،قطر الوطني الأهلي QNB،أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول،كريدي أجريكول،المشرق، بلوم، الإسكندرية".

أعلي سعر



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه الجنيه نحو نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي.



وجاء ثاني أعلى سعر في ميد بنك نحو30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

دعم المسئولية المجتمعية



قالت الدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي المصري لقطاع المسئولية المجتمعية، إن الجهاز المصرفي مهتم بتمكين الفئات المهمشة باعتباره تكليفا واضحا من القيادة السياسية .

وأشارت خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي السنوي الأول حول الابتكار والتنمية المستدامة والذي تستضيفه مصر برعاية وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، في تصريحات لها إلى قيام القطاع المصرفي بإتاحة تمويل جاوز الـ7 مليارات جنيه لقطاع الصحة خلال تداعيات كورونا قامت بتدعيم المستشفيات والقطاع الطبي.

وأوضحت أنه تم توفير 150جنيه للفئات المهمشة بالمناطق المحرومة و حصولهم علي كراتين رمضان والتي منحتها البنوك .

وأشارت إلى أن استمرار كلا من الحكومة والجهاز المصرفي في القيام بدورهم يحتاج لإتاحة المزيد من المعلومات والبيانات الكاملة لقطاع المسئولية المجتمعية لتغطية احتياجات الفئات الأولي بالرعاية.

وتابعت أن الجهاز المصرفي مهتم وداعم قوي لكافة مبادرات دعم وتمكين الشباب خصوصا وأن هناك بنوك متخصصة تقوم بتمويل المشروعات والبرامج الشبابية المختلفة وبخاصة في مجال ريادة الأعمال.