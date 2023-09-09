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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا تستعد لإعصار دانيال.. قرار جديد من السلطات بشأن الموانئ

إعصار دانيال
إعصار دانيال

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بإغلاق موانئ رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة النفطية في ليبيا مساء السبت لثلاثة أيام بسبب إعصار دانيال المتوقع اقترابه من البلاد.

وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، منح عطلة طارئة يومي الأحد والاثنين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال.

وقررت الحكومة إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات، وكذلك المؤسسات العامة والشركات الخاصة.

وقل أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان: "تابعت الحكومة الليبية كافة التقارير الصادرة عن الجهات المختصة التي تشير لاحتمال حدوث تقلبات جوية غير مسبوقة تتمثل في هطول كميات كبيرة من الأمطار. وتم تشكيل لجنة عليا للطوارئ والاستجابة السريعة".

وأضاف "التنبؤات الجوية تشير لاحتمالية هطول كميات كبيرة من الأمطار، مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح والأعاصير نتيجة اقتراب إعصار دانيال من السواحل الليبية".

وأكد حماد أن جميع عمال الطوارئ بحاجة إلى البقاء في العمل.

إغلاق موانئ ليبيا إعصار دانيال عطلة طارئة الأمطار الغزيرة

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