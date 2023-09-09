لن أخجل من اللعب في مستوى أقل.. تصريح مفاجئ لـ«موديست» بعد أنباء قرب توقيعه الأهلي

قال الفرنسي أنتوني موديست، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق، إنه لا يخشى التحديات، مشيرًا إلى أنه سيستشير عائلته قبل الخطوة القادمة.

وأضاف موديست، في تصريحات عبر شبكة “سبورت 1” الألمانية: “لا أخاف من التحديات مهما كانت كبيرة، دائمًا جاهز لخوض أي تجربة، لكن ستبقى تجربة كولن هي الخاصة بالنسبة لي”.

وأوضح: “أتمنى أن أحصل على فرصة عظيمة مع نادٍ جديد في خطوتي القادمة، رغبتي الوحيدة هي مواصلة لعب كرة القدم باستمرار؛ لأن ذلك أكثر شيء أحبه”.

وواصل تصريحاته: “لدي بعض العروض من أندية محترفة، وأقوم بدراستها بدقة كبيرة حاليًا، وأستشير عائلتي قبل أن أتخذ قرارًا نهائيًا خلال الأسبوع المقبل”.

وأكد: “لن أشعر بالخجل إطلاقًا للعب في مستوى أقل، لو كان ذلك مفيدًا لي وسيجعلني سعيدًا، وهذا أهم شيء لي”.

واختتم تصريحاته: “أتدرب حاليًا مع نادي فورتونا كولن الألماني؛ حتى أكون في كامل جاهزيتي البدنية والفنية للخطوة المقبلة، أشكر الجهاز الفني واللاعبين على مساعدتهم لي”.

يُذكر أن بعض التقارير قد أشارت إلى توصل النادي الأهلي لاتفاق مع أنتوني موديست في صفقة انتقال حر.