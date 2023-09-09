مفاجأة مدوية.. الجهاز المعاون وراء ضم موديست وليس كولر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي كان في طريقه لإتمام الاتفاق مع مهاجم إفريقي يلعب في الدوريات الأوروبية، بعد صعوبة ضم سوزا مؤخرًا.

وتابع هشام، خلال برنامجه على قناة النهار: "أحد أفراد الجهاز المعاون الأجنبي، عرض على كولر خدمات الفرنسي أنطوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق، ولكن عامل السن هو العائق".

وأضاف أمير هشام: "كولر رحب بشدة ضم موديست خاصةً أنه يعلم قدراته جيدًا، وطالب مسؤولي النادي الأهلي بالتحرك من أجل ضم اللاعب، دون النظر لعامل السن".

واستطرد هشام: "الأهلي أجرى حديثا عبر فيديو كونفرانس مع موديست ووكيل أعماله؛ من أجل التفاوض، وموديست طلب مهلة قبل أن يؤكد موافقته على العرض".

واختتم أمير هشام: "موديست سيخضع للكشف الطبي في سويسرا، وفور الانتهاء من الكشف الطبي؛ سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة".