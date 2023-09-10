عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة والعالِم الهولندي تنبأ بزلزال مدمر في مصر

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

عمرو أديب عن انتخابات الرئاسة: من 10 سنين كنا بنسف تراب
قال الإعلامى عمرو أديب، أنه لا توجد مشكلة فى وجود جبهات للمعارضة، معقبا: "هقول رأيي زى أى مواطن عادى عايش فى مصر".


نقيب الصحفيين بالمغرب: الزلزال الأخطر منذ قرن .. وعدد الضحايا يرتفع إلى 2000 شخص
قدم عبد الله البقالى رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الشكر للشعب العربي على تضامنه مع الشعب المغربي في حادث الزلزال الأليم، قائلا: "نحن شعب واحد، لافتا إلى أن ملك المغرب شكل لجنة وزارية والتي أصدرت قرارات هامة وهى التكفل بالضحايا وإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتقديم المساعدات الغذائية والمادية لجميع المناطق المتضررة، وتدخل القوات المسلحة الملكية التي أنشأت مستشفى ميداني ونقلت عدد كبير من المناطق الأكثر تضررا.


أحمد موسى: قمة العشرين شهدت ترحيبا كبيرا من ناريندا مودي بالرئيس السيسي
علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في الهند.


التنمية الصناعية: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع في مصر
قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد عبد الكريم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعة في مصر، وإن هناك تركيزًا غير مسبوق على هذا القطاع، مقارنة بالسنوات السابقة، موضحا أن هناك تقدمًا كبيرًا يجري في هذا الصدد، وسيترجم هذا التركيز إلى نتائج إيجابية في المستقبل القريب.


سفير مصر بالرباط: وضع الجالية مطمئن.. و«خلية أزمة» للتواصل مع الجهات المغربية|فيديو
قال السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، إن مصر أعربت عن تعازيها للشعب المغربي والقيادات المغربية وأنها مستعدة لتقديم كافة أشكال المساعدة بعد الزلزال الأخير الذي ضرب دولة المغرب.


قدّم الشكر لـ محمد أبوالعينين.. وزيري: افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم السبت المقبل|تفاصيل
أكد  مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم افتتاح أقدم وأول مسجد عثماني في مصر وهو مسجد سليمان باشا الخادم داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، بعد الانتهاء من الترميم.


الأعلى للآثار : أتوبيسات صديقة للبيئة يستقلها السياح بمنطقة الأهرامات
كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل وكواليس جولة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في منطقة الأهرامات اليوم.


السفير أحمد حجاج يوضح أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين .. فيديو
أوضح السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين، وإبراز القضايا الإفريقية الملحة والهامة، خاصة فيما يتعلق بملفات حيوية، مثل “الأمن الغذائي، وأزمة الطاقة”، قائلًا: "إن مجموعة العشرين من أهم المجموعات الدولية، ومشاركة مصر والرئيس السيسي بصفة خاصة، جاءت بعد انضمام مصر إلى تجمع البريكس في اجتماع القمة الأخير الذي عقد في جنوب إفريقيا".


العالِم الهولندي تنبأ بزلزال مدمّر في مصر.. رد حاسم من البحوث الفلكية
علق جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.


المنخفض الليبي يضرب مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة
عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم السبت، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر غدا الأحد، مشيرا إلى أن الأرصاد الجوية تتوقع انه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارا على السواحل الشمالية. 


قرى كاملة انتهت.. أحمد موسى يعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال المدمر
قدم الإعلامي أحمد موسى، التعازي للعاهل المغربي محمد السادس والشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
 

اخبار التوك شو الإعلامي عمرو أديب الهيئة العامة للتنمية الصناعية الرئيس عبد الفتاح السيسي الزلزال المدمر الصناعة فى مصر المناطق المتضررة برامج التوك شو حادث الزلزال حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

خطوة قبل الإعلان.. تطورات مفاجئة في صفقة مهاجم الأهلي الجديد

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

ترحموا على أولادي| شاهد… آباء وأمهات مغاربة يبحثون عن أبنائهم تحت ركام الزلزال.. مشاهد تدمي القلوب

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

ترشيحاتنا

بشري أم فضائي.. روبوت يعثر على جسم غامض في قاع المحيط

إمام عاشور ورضا سليم .. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي في السوبر الإفريقي

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

اليونان.. مصرع العشرات بسبب الفيضانات واستمرار عمليات البحث عن مفقودين

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 10-9-2023

سعر الدولار في البنك المركزي 10-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

فيديو

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

أجبرني على الاعتذار.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة وتوجه رسالة لرضوى الشربيني

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ