توك شو.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة والعالِم الهولندي تنبأ بزلزال مدمر في مصر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

عمرو أديب عن انتخابات الرئاسة: من 10 سنين كنا بنسف تراب

قال الإعلامى عمرو أديب، أنه لا توجد مشكلة فى وجود جبهات للمعارضة، معقبا: "هقول رأيي زى أى مواطن عادى عايش فى مصر".



نقيب الصحفيين بالمغرب: الزلزال الأخطر منذ قرن .. وعدد الضحايا يرتفع إلى 2000 شخص

قدم عبد الله البقالى رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الشكر للشعب العربي على تضامنه مع الشعب المغربي في حادث الزلزال الأليم، قائلا: "نحن شعب واحد، لافتا إلى أن ملك المغرب شكل لجنة وزارية والتي أصدرت قرارات هامة وهى التكفل بالضحايا وإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتقديم المساعدات الغذائية والمادية لجميع المناطق المتضررة، وتدخل القوات المسلحة الملكية التي أنشأت مستشفى ميداني ونقلت عدد كبير من المناطق الأكثر تضررا.



أحمد موسى: قمة العشرين شهدت ترحيبا كبيرا من ناريندا مودي بالرئيس السيسي

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في الهند.



التنمية الصناعية: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع في مصر

قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد عبد الكريم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعة في مصر، وإن هناك تركيزًا غير مسبوق على هذا القطاع، مقارنة بالسنوات السابقة، موضحا أن هناك تقدمًا كبيرًا يجري في هذا الصدد، وسيترجم هذا التركيز إلى نتائج إيجابية في المستقبل القريب.



سفير مصر بالرباط: وضع الجالية مطمئن.. و«خلية أزمة» للتواصل مع الجهات المغربية|فيديو

قال السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، إن مصر أعربت عن تعازيها للشعب المغربي والقيادات المغربية وأنها مستعدة لتقديم كافة أشكال المساعدة بعد الزلزال الأخير الذي ضرب دولة المغرب.



قدّم الشكر لـ محمد أبوالعينين.. وزيري: افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم السبت المقبل|تفاصيل

أكد مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم افتتاح أقدم وأول مسجد عثماني في مصر وهو مسجد سليمان باشا الخادم داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، بعد الانتهاء من الترميم.



الأعلى للآثار : أتوبيسات صديقة للبيئة يستقلها السياح بمنطقة الأهرامات

كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل وكواليس جولة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في منطقة الأهرامات اليوم.



السفير أحمد حجاج يوضح أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين .. فيديو

أوضح السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين، وإبراز القضايا الإفريقية الملحة والهامة، خاصة فيما يتعلق بملفات حيوية، مثل “الأمن الغذائي، وأزمة الطاقة”، قائلًا: "إن مجموعة العشرين من أهم المجموعات الدولية، ومشاركة مصر والرئيس السيسي بصفة خاصة، جاءت بعد انضمام مصر إلى تجمع البريكس في اجتماع القمة الأخير الذي عقد في جنوب إفريقيا".



العالِم الهولندي تنبأ بزلزال مدمّر في مصر.. رد حاسم من البحوث الفلكية

علق جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.



المنخفض الليبي يضرب مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم السبت، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر غدا الأحد، مشيرا إلى أن الأرصاد الجوية تتوقع انه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارا على السواحل الشمالية.



قرى كاملة انتهت.. أحمد موسى يعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال المدمر

قدم الإعلامي أحمد موسى، التعازي للعاهل المغربي محمد السادس والشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

