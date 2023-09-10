عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي يوضح أهم ما جاء في كلمة الرئيس السيسي أمام قمة العشرين

قمة العشرين
قمة العشرين

أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أهم ما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام قمة مجموعة العشرين، قائلًا: "إن الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية وهو حريص على المشاركة في جميع الفعاليات المؤثرة على مستوى العالم".

txt

أحمد موسى: قمة العشرين شهدت ترحيبا كبيرا من ناريندا مودي بالرئيس السيسي

txt

محاولة لإفشالها.. نشأت الديهي يعلق على غياب الرئيس الصيني عن قمة العشرين|فيديو

 

أضاف الدكتور وليد جاب الله خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أن الرئيس دائمًا ما كان يركز على حل المشكلات، ليس فقط التي تواجه مصر وإنما التي تواجه العالم بأسره.

أهمية قمة العشرين
أوضح أن السيسي يشارك في قمة العشرين بصفته رئيسًا للدولة المصرية، وأيضًا بصفته رئيسًا للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، وبالتالي فهو يتحدث باسم مصر وباسم أفريقيا.

وأشار جاب الله إلى أنه من خلال كلمته، فقد ركز على مطالبة طالما طالب بها الرئيس، وهي العدالة التي يطالب بها النظام الاقتصادي العالمي، حيث تحدث عن الاختلالات التي تواجه الهيكل المالي العالمي وكيف أن المؤسسات المالية الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير وتحتاج إلى مزيد من إعادة الهيكلة بصورة تمكنها من تقديم التمويل العادل للمشروعات التنموية للعالم.

وبين أن الرئيس ركز على أن هناك مشكلة كبيرة في العملية التمويلية وصعوبة الشروط التي تواجه الدول النامية من أجل تمويل مشروعاتها.

extra news الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤسسات المالية الدولية النظام الاقتصادي العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

خطوة قبل الإعلان.. تطورات مفاجئة في صفقة مهاجم الأهلي الجديد

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

ترشيحاتنا

أوكرانيا: روسيا تشن هجومًا بطائرات مسيرة فوق كييف

بعد الكشف الطبي.. الأهلي يستعد للإعلان الرسمي عن صفقة جديدة خلال ساعات

مكفرات الذنوب.. أمور تمحو المعصية بشرط عدم العودة

حقيقة عودة الونش إلى الزمالك قبل يناير

سعر أغلى أعيرة الذهب اليوم 10-9-2023

البلشي: نحتاج إلى صحافة مهنيةٍ حقيقية حرةٍ وإعلامٍ مهني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ