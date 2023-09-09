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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقرار من كولر | إعلامي يكشف كواليس استقالة طبيب الأهلي

صدى البلد

 


أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن رحيل الدكتور تامر أبو العنين طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق عن منصبه، جاء بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "رحيل أبو العنين جاء بسبب عدم التوافق العملي والفني مع كولر، بسبب عدم إجادته بنسبة كبيرة في إصابات الملاعب".

أكدت إدارة النادي الأهلي، أن الفرنسي أنتوني، لاعب بوروسيا دورتموند السابق، لم يوقع عقود انتقاله بشكل رسمي للقلعة الحمراء حتى الآن.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه تم إرسال العقود إلى وكيل اللاعب عبر الإيميل، ومن المنتظر توقيعها، قبل إرسالها من جديد للأهلي.

وأضاف المصدر: "بعد توقيع العقود؛ سيتم إرسال تذاكر الطيران للاعب، للحضور إلى القاهرة، على أقصي تقدير غدا".

السوبر الإفريقي

 

وأوضح: "هناك محاولات جادة حال توقيع العقود؛ ليكون ضمن بعثة الفريق الأحمر التي ستغادر إلى المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء المقبل؛ لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب السوبر الإفريقي، المقرر لها الجمعة".

وأنهت إدارة الأهلي، إجراءات الاتفاق النهائي مع الفرنسي أنتوني موديست، لاعب بوروسيا دورتموند السابق، ليكون مهاجما للفريق الأحمر.

وتوصل مسئولو الأهلي إلى اتفاق نهائي على كافة البنود الشخصية الخاصة باللاعب، ويتبقي فقط توقيع العقود، والذي سيتم مساء اليوم.

 

 

 

 

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