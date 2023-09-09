سلامة داود يشيد بالتمثيل المشرف لطلاب جامعة الأزهر في أسبوع الشباب بـ«حلوان»

أشاد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر، بالتمثيل المشرف لطلاب وطالبات الجامعة، اليوم، خلال مشاركتهم في افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والمقام في جامعة حلوان، بمشاركة 45 جامعة ومعهدا عالٍ.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، خلال مشاركته بأسبوع شباب الجامعات، دعمه الكبير لكل الأنشطة الطلابية، مشيدا بجهود الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة عادل بكر، والفريق المرافق له.

وحرص رئيس جامعة الأزهر على التقاط الصور التذكارية مع طلاب الجامعة، حسب رغبته، قائلا: “أنا عاوز أتصور مع ولادي الطلاب والطالبات”.

ويقام أسبوع شباب الجامعات، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفي رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء جانب مستشار جامعة الأزهر للأنشطة الطلابية