أول ظهور لأجهزة التدريب الحديث لتطوير أداء لاعبي الأهلي .. صور

ظهرت الأجهزة الجديدة التي طلبها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في مران أبناء الرداء الأحمر مساء اليوم.

وعاد الفريق الأحمر للتدريبات مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة السوبر الإفريقي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي والذي شهد تنفيذ جوانب فنية متنوعة خلال فقرات التدريب.

وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا مطولًا، حيث خاض اللاعبون جانبًا من التدريبات في الجيم، واستكمل المران البدني في التتش.

وأدى ثنائي حراسة المرمى بالفريق مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتدريبات فنية متنوعة وتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

ويُواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي والمحدد لها يوم 19 من الشهر الجاري.

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