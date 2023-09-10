عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول ظهور لأجهزة التدريب الحديث لتطوير أداء لاعبي الأهلي .. صور

صدى البلد

ظهرت الأجهزة الجديدة التي طلبها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في مران أبناء الرداء الأحمر مساء اليوم.

وعاد الفريق الأحمر للتدريبات مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة السوبر الإفريقي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي والذي شهد تنفيذ جوانب فنية متنوعة خلال فقرات التدريب.

وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا مطولًا، حيث خاض اللاعبون جانبًا من التدريبات في الجيم، واستكمل المران البدني في التتش.

وأدى ثنائي حراسة المرمى بالفريق مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتدريبات فنية متنوعة وتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

ويُواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي والمحدد لها يوم 19 من الشهر الجاري.

376687984_850211593139777_8664649374436041131_n
376687984_850211593139777_8664649374436041131_n
376742226_850211693139767_4253697233009891475_n
376742226_850211693139767_4253697233009891475_n
376763242_850211819806421_8012088468883650837_n
376763242_850211819806421_8012088468883650837_n
376768851_850211853139751_9012025920241929546_n
376768851_850211853139751_9012025920241929546_n
377253290_850211433139793_3201848895476736174_n
377253290_850211433139793_3201848895476736174_n
الأجهزة الجديدة السويسري مارسيل كولر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الرداء الأحمر المران الجماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

ترحموا على أولادي| شاهد… آباء وأمهات مغاربة يبحثون عن أبنائهم تحت ركام الزلزال.. مشاهد تدمي القلوب

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

دبابة فرنسية تقذف أهدافًا| الأهلي يحسم صفقة المهاجم بعد طول انتظار.. وهذا أول تعليق من اللاعب

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

ترشيحاتنا

خبير: المغرب ليست ضمن مناطق حزام الزلازل

سيارة تدهس المحتجين في تل أبيب.. فيديو

شبه محسومة.. هل يتقدم مرتضى منصور بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك؟

توك شو.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة والعالِم الهولندي تنبأ بزلزال مدمر في مصر

تعرف على آخر تطورات صفقة انضمام «موديست» للأهلي.. وقصة الكشف الطبي

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: عضوية الاتحاد الإفريقى في "العشرين" خطوة بالاتجاه الصحيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

فيديو

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ