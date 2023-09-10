المنظومة الأمنية الإسرائيلية تدرس منع التصعيد خلال فترة الأعياد اليهودية الفترة المقبلة

اتخاذ عدة خطوات

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت ، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية سوف تناقش الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اتخاذ عدة خطوات بهدف منع التصعيد، استعداد للأعياد اليهودية خلال الفترة المقبلة.

ووفق القناة الـ13 العبرية، فإن التقديرات تشير إلى أن نتنياهو يريد إلغاء إجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير حول زيارات الأسرى، بجانب عدة خطوات أخرى.

وأضافت، القناة العبرية أن هناك إجماعًا بين كافة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على أن هذه القضية تأتي في توقيت غير مناسب، وقد تؤدي خطوة بن جفير إلى تصعيد العمليات وإطلاق الصواريخ من عدة جبهات خلال فترة الأعياد.