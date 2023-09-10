وزير التعليم يهنئ المدرسين بعيد المعلم: أفتخر بكم وأشكركم على مجهودكم

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كلمة لجميع معلمي مصر بمناسبة عيد المعلم المصري.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في كلمته الموجهة للمعلمين: أبنائي وزملائي المعلمين .. لا يسعني في يوم عيد المعلم المصري إلا أن أتقدم بأصدق التهاني لكم جميعا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أيضاً أتقدم بالشكر لكل معلم يصر على بذل الجهد ليعلم ويربي أبناءنا الطلاب، ويترك أثرا طيبا في طلابه.

رسالة وزير التعليم

واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمته الموجهة للمعلمين قائلاً: أعلن أيضا افتخاري بكوني أنتمي لأصحاب هذه الرسالة التي قاربت أن تكون رسالة الأنبياء، وأيضا يسرني أن أعلن أفتخاري بالمعلم المصري، الذي لا يدخر جهدا في إتمام رسالته.



جدير بالذكر أن مصر تحتفل بعيد المعلم يوم 10 سبتمبر من كل عام، تقديراً للعطاء الذي يقدمه المعلم المصري، باعتباره صاحب رسالة سامية يعمل على رقي المجتمع من خلال الدور الذي يقوم به تجاه الطلاب من أجل الارتقاء بمستواهم وارتفاع شأنهم.