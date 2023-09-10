لاعبو منتخب المغرب يتبرعون لصالح ضحايا الزلزال

حرص لاعبو منتخب المغرب الأول لكرة القدم على التبرع بالدم لضحايا زلزال المغرب، وذلك بعد تأجيل مباراة ليبيريا، أمس ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

يأتي ذلك بعد تعرض المغرب لزلزال عنيف بمقياس 6 درجات ريختر في الساعات الأولى من صباح أمس السبت .

وقام عدد من لاعبي منتخب المغرب لكرة القدم بالتبرع بالدم في أحد المستشفيات في مدينة أغادير المغربية علي رأسهم أشرف حكيمي والحارس ياسين بونو ورومان سايس مدافع نادي الشباب ونايف أكرد مدافع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي.

تأجيل مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا التي كان من المقرر إقامتها أمس، علي خلفية تعرض البلاد لزلزال.



وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيانه: على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء السبت 9 سبتمبر (أيلول) 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري.. إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الإفريقي.

جدير بالذكر أن منتخب الغرب ضمن تأهله لنهائيات كأس أمم إفريقيا بعد حصد 6 نقاط من أصل 3 مباريات بعد فوزين على جنوب إفريقيا وليبيريا ثم الخسارة في الجولة الثالثة من منتخب جنوب إفريقيا.