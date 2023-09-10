إمام عاشور ورضا سليم .. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي في السوبر الإفريقي

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق عن موقف لاعب الوسط إمام عاشور من المشاركة الأولي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل فى السعودية.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" إمام عاشور جاهز وبصورة جيدة للتواجد فى التشكيل الأساسي للنادي الأهلي رفقة مروان عطية وديانج أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى السوبر الأفريقي واللاعب أصبح جاهز وليس مصاب.

واضاف:" رضا سليم حتي الآن يفتقد التجانس مع اللاعبين فى الأهلي ولكن هناك رغبة من كولر فى أن يظهر اللاعب المغربي لبعض الوقت فى السوبر الأفريقي.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.