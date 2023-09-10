بشري أم فضائي.. روبوت يعثر على جسم غامض في قاع المحيط

أثار الباحثون الفضول بعد العثور على جسم غامض في قاع المحيط أثناء رحلة بحث واستكشاف في ألاسكا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، عثر روبوت يسيّر مِن بُعد ومزود بكاميرا وسط مجموعة صخور بعمق نحو 3300 متر على هذا الجسم المستدير ذي التوهج الذهبي والبالغ قطره قرابة عشرة سنتيمترات.

وأفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي التي تتولى إجراء هذه الأبحاث في مذكرة، بأن العلماء «حاروا في شأن تحديد ماهية هذا الجسم فيما كانت الكاميرات تكبّر صورته، وراحت ترجيحاتهم الأولى بين احتمال كونه عبارة عن خطافات لإسفنجة نافقة، أو قطعة مرجان، أو قشرة بيضة»

ورفع فريق العلماء الجسم البحري المجهول النوع إلى السفينة على السطح. وتُظهر صورة في الهواء الطلق شيئاً مقبباً مترهلاً قليلاً ولامعاً، يمكن حمله باليد.