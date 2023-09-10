متخصصة في الشأن الإسرائيلي: حرب أكتوبر غيرت وجه التاريخ والمنطقة.. فيديو

قالت الأميرة رشا يسري، المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، إن الانتصار المصري في حرب أكتوبر غير وجه التاريخ والمنطقة بأسرها.

وأضافت الأميرة رشا يسري، المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الانتصار المصري الساحق جعل مصر تقف على قدم عليا في هذه المنطقة".

وأشارت إلى أن هناك حقائق تم طمسها عن حرب أكتوبر من قبل الإسرائيليين، وبعد حرب أكتوبر وانتصار الجيش المصري على الإسرائيلي، تعالت الأصوات داخل إسرائيل تطالب بالمحاسبة.

واسترسلت: "أشرف مروان خدع قادة إسرائيل والموساد، والحكومات الإسرائيلية المتتالية تحاول صرف النظر عن النصر بأقاويلها الكاذبة عن أشرف مروان"، موضحة أن "الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قال إن أشرف مروان قد أدى خدمات جليلة لم يحن ذكرها".



