غضب في الزمالك بسبب عقود تأجير محلات النادي.. تفاصيل

قال الإعلامى مجدى عبد الغنى إن هناك حالة من الغضب تسيطر على اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، بسبب عقود تأجير المحلات التابعة للنادي، خاصة أنها تعتبر من مصادر وموارد الدخل للنادى.

أكد مجدى عبد الغنى خلال تقديم برنامجه ملعب الشمس على قناة الشمس أن بعض عقود تأجير محلات النادى ممتدة لـ أربعة سنوات بما لا يتناسب مع قيمتها.

وكشف عبد الغنى أن اللجنة الثلاثية تخطط لعقد مؤتمر صحفى خلال اليومين الماضيين لكشف تفاصيل الموقف المالى لنادى الزمالك.

في سياق آخر، رفضت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك قبول أوراق علاء مقلد عضو مجلس الإدارة السابق بعدما تقدم بأوراق الترشح على منصب العضوية فوق السن.

جاء رفض أوراق ترشح علاء مقلد بسبب عدم وجود شهادة المؤهل.

وتقدم أمس طارق عبد العال عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، وسامح سوني الخوانكي وياسمين الشريف بأوراق ترشحهم لانتخابات النادي المقبلة على مقعد العضوية فوق السن، كما تقدم علي العاطفي بأوراق ترشحه لانتخابات النادي على منصب العضوية تحت السن.