الإسكندرية.. وفاة سيدة في انهيار سقف عقار بكوم الدكة

شهدت منطقة كوم الدكة التابعة لحي وسط الإسكندرية، وفاة سيدة إثر انهيار سقف العقار عليها.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بانهيارعقار من الداخل بشارع ابن نباته بمنطقة كوم الدكة التابع لحي وسط.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف والأجهزة المعنية في الحي ،وتبين وجود وفاة ،وتم إخلاء السكان من العقار لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من خلال حي وسط.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.