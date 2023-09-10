الصور الأولى لعقار كوم الدكة المنهار وسط الإسكندرية

حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى للعقار الذي انهارت به عدة أسقف للداخل بمنطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية، والذي أسفر عن مصرع سيدة بعمر 49 سنة.

ولقيت سيدة مصرعها إثر انهيار سقف عقار بمنطقة كوم الدكة، وسط الإسكندرية، وتم نقلها إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بانهيار عقار من الداخل بشارع ابن نباته بمنطقة كوم الدكة التابع لحي وسط.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف والأجهزة المعنية في الحي ،وتبين وجود وفاة، وتم إخلاء السكان من العقار لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من خلال حي وسط.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.