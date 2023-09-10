ميمي عبد الرازق: كنت أتمنى تأجيل الدوري لمدة أسبوع إضافي

أكد ميمي عبد الرازق مدرب الداخلية أنه كان يتمنى تأجيل الدوري لمدة أسبوع إضافي.



قال ميمي عبد الرازق في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت أتمنى تأجيل الدوري لمدة أسبوع إضافي" .



وأضاف: "هناك 3000 لاعب لم ينضموا إلى أندية بسبب قيد 30 لاعبا في قوائم الفرق".



واختتم: "لعبنا 7 مباريات ودية استعدادا للموسم الكروي الجديد".

الموسم الجديد من الدوري

في سياق أخر كشفت رابطة الأندية المحترفة، عن تفاصيل الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمزمع انطلاقه خلال الشهر الجاري. وقد أثارت هذه التفاصيل ترقب العديد من عشاق كرة القدم في مصر وخارجها.

وأثناء تصريحاته لوسائل الإعلام، أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن دوري المجموعة الواحدة هو الأنسب للكرة المصرية. وذكر أنه في العام 2015، قام اتحاد الكرة بتغيير النظام السابق، مما أدى إلى فشل المسابقة.



ومضى سويلم في تصريحه قائلاً: "الدوري لا يوجد به أي تغيير في شكله خلال الفترة المقبلة، وبالطبع هناك ضغط مباريات وتوقفات كثيرة، ولكن تكررت من قبل وتم التعامل بشكل جيد معهم وقادرون على ذلك في الموسم الجديد أيضًا. الدوري المصري عندما يكون من مجموعة واحدة يكون أقوى."

وكشف سويلم أيضًا عن تغيير مهم في قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023/2024. حيث أشار إلى أنها لن تصبح موجهة كما كان يحدث في السابق، خاصة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. وهذا يعني أن القطبين قد يلتقيان في أي وقت من الموسم.