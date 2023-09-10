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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلوجر لبناني يفاجئ زوجته في عيد ميلادها.. ورد فعل غير متوقع

بلوجر يفاجئ زوجته
بلوجر يفاجئ زوجته

فاجأ البلوجر اللبناني محمد حمود زوجته البلوجر نانسي حيدر بهدية صادمة أثناء حفل عيد ميلادها داخل إحدى الكافيهات مما أثار إعجاب الحضور.

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كانت تجلس نانسي على إحدى طاولات المكان لتتفاجأ بزوجها يدخل من الشباك المجاور لها ويهديها مفتاح سيارة فاخرة كان قد اشتراها لها بهذه المناسبة، وسرعان ما هرولت نانسي لترى الهدية التي كانت تتمناها لتجد العاب نارية كثيفة تتطاير في السماء احتفاء بها.

تفاجأت نانسي وكادت تبكي من فرط الفرحة، إلا أنه سارع واحتضنها برفق واحتفلا سويا بتورتة كبيرة كان قد جهزها لها مسبقا.

وتخطى المقطع القصير المليون مشاهدة على موقع إنستجرام في ساعات قليلة، بينما انهالت التعليقات معبرين عن سعادتهم ومدى البهجة الموجودة في المقطع.

 

شهدت حياة الزوجين قصة حب طويلة تكللت بالزواج بعد رحلة من مقاطع الفيديو التي تصف حياتهما نالت استحسان الملايين.

البلوجر نانسي حيدر عيد ميلادها محمد حمود

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