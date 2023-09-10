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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا.. سماع دوي 5 انفجارات في العاصمة كييف

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الأحد، بسماع دوي 5 انفجارات على الأقل في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أن قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجوم جوي روسي.

وكتب كليتشكو عبر تطبيق تليجرام: "طائرات مسيرة لا تزال تتجه صوب كييف"، مضيفًا ان حطام طائرات مسيرة سقط على 3 مناطق ما أدى إلى نشوب حريق بالقرب من متنزه وإلحاق أضرار بالطرق.

وذكر كليتشكو أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابة واحدة وفقاً للمعلومات الأولية.

وفي وقت سابق، تبنى قادة مجموعة العشرين إعلانًا توافقيًا في اليوم الأول من قمة في نيودلهي تجنب التنديد بحرب روسيا في أوكرانيا لكنه دعا جميع الدول إلى الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة سعياً للاستيلاء على أراض.

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وأقر القادة بوجود اختلاف في وجهات النظر بشأن الوضع القائم في أوكرانيا، لكنهم دعوا جميع الدول إلى "الامتناع عن استخدام القوة للاستيلاء على الأرض بما يتنافى مع وحدة أراضي أو سيادة أو استقلال أي دولة".

وجاء في الإعلان المشترك أنه "فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، نعيد التذكير بالمباحثات التي دارت العام الماضي في مدينة بالي الإندونيسية، ونؤكد على المواقف الوطنية والقرارات المتخذة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وشدد الإعلان على ضرورة أن "تتصرف جميع الدول بشكل يتسق مع مجمل مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، لافتاً إلى "وجوب أن تمتنع الدول عن التهديد أو استخدام القوة للاستيلاء على الأرض بما يتنافى مع وحدة أراضي أو سيادة أو استقلال أي دولة".

أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا كييف استهداف كييف روسيا

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