كبروا دماغكم.. إبراهيم سعيد يثير الجدل بشأن مهاجم الأهلي الجديد

أشاد إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي السابق، باقتراب إدارة القلعة الحمراء من التعاقد مع أنتوني موديست، لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وكتب إبراهيم سعيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا تم بالفعل تعاقد الأهلي مع اللاعب أنتوني موديست فهي صفقة مميزة جدًا واللاعب جودة عالية المستوى".



وواصل إبراهيم سعيد: "موديست يليق باسم النادي الأهلي وإضافة كبيرة وبالنسبة لعامل السن كبروا دماغكم، من الكلام اللي بيتقال لأن لو الأهلي اتعاقد مع كريستيانو رونالدو أو ميسي هيطلعوا فيهم كل العيوب وبرضه مش هيعجبهم".



ويرغب الأهلي في حسم صفقة موديست اليوم الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير، على أن يكون اللاعب متاحا أمام الجهاز الفني للسفر رفقة بعثة الأهلي في رحلتها إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.