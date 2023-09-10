انقذوا حلمي بكر| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار الشهير وسبب اختفائه

تصدر اسم الموسيقار الكبير حلمي بكر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحدث عنه المايسترو سليم سحاب في تصريحات إعلامية.

حلمي بكر



الحالة الصحية لحلمي بكر

ناشد الموسيقار سليم سحاب المطربين بمساعدة وإنقاذ الملحن حلمي بكر والذي يعاني من حالة نفسية سيئة.

وقال سلم سحاب في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن": "تواصلت مع حلمي بكر هاتفيًا، وفوجئت بالحالة النفسية السيئة التي يمر بها".

وأضاف سحاب، "أتوجه إلى كل المطربين الشباب اللي كانوا يتراكضون على باب حلمي بكر عشان ياخدوا منه لحن يخليهم مشهورين، زي ما هو وقف وراهم وساندهم، ياخدوا بالهم منه ويساندوه".

أغاني حلمي بكر الوطنية

وأشار إلى أن حلمي بكر قدم واحدة من أعظم الأغنيات الوطنية وهي "يا حبايب مصر" و"متقولش ايه اديتنا مصر".

حلمي بكر يتعرض لوعكة صحية

ويذكر أن الملحن حلمي بكر قد تعرض لوعكة صحية منذ عدة أشهر تقريبًا، وأدث تلك الواقعة لنقله للمستشفى.

وخضع حلمي بكر وقتها لبعض الفحوصات الطبية، وتم حجزة داخل غرفة الرعاية المركزة، وكان يتسابق وقتها نجوم الغناء على زيارته والتقاط الصور معة.

وبعد انتهاء تاك الأزمة غادر حلمي بكر المستشفى بعد ٣ أشهر تقريبًا وحل ضيفًا على برنامج الاعلامي شريف عامر "يحدث في مصر" الذي يعرض عبر شاشة قناة "MBC مصر".

حلمي بكر

حزن حلمي بكر

أعرب الموسيقار حلمي بكر عن

حزنه الشديد من الأشخاص حوله وذلك بعد تأثره بحالته الصحية والنفسي، مضيفا أن "الجميع من حوله أصبحوا لا يطمئنون عليه بعد أزمته الصحية"، مشيرا إلى أنه يعاني من بعض المشاكل النفسية والتي لم يستطيع التغلب عليها ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، إذ لم يفارق فراشه منذ شهرين.

وعلق حلمي بكر عن سؤال نقابة المهن الموسيقية للاطمئنان على حالته الصحية بصفته الرئيس الشرفي لنقابة المهن الموسيقية الدورة الماضية، قائلا: "أنا مش عايز حد يسأل عليا لإن ولا حد بيسأل منهم ولا حد مهتم، الأمر لم يصبح في النقابة الأمر في الزمن الذي نعيش به، أصبح زمن بلا زمن والناس مبتفكرش غير في نفسها وبس".