عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع الزمالك السابق: أوسوريو مدرب محترم ويلعب بإمكانيات محدودة

أوسوريو
أوسوريو

أشاد تامر أبو جبل مدافع الزمالك السابق، بـ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الحالي للزمالك، مشددا على أنه يلعب بإمكانيات محدودة.

قال تامر أبو جبل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو مدرب محترم، بيلعب بإمكانيات محدودة جدا في الوقت الحالي".


وأضاف: "الزمالك محتاج مدافعين، ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد مش كفاية، حتى مع عودة الونش مش كفاية". 

واختتم: "الزمالك محتاج مدافعين بمواصفات معينة بمواقف خاصة يقدر يتخطاها".

الزمالك يستعد للكونفيدرالية

 ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء  الخميس  باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

دعاء واحد لو قُلته لا يرد الله طلبك .. اغتنمه

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. هاشتاج "معاك ياريس" يتصدر قائمة الأكثر تداولاً على تويتر.. الأهلي يعلن عن صفقة موديست خلال ساعات

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

فنان بالفطرة.. طالب المنيا يصمم تحفا نادرة من أعواد الكبريت

أسعار بيجو 408 الجديدة موديل 2023 في مصر

سعر الدولار في البنوك اليوم 10-9-2023

أطعمة تساعد في تقليل شعورك بالجوع والشبع لفترة أطول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ