مدافع الزمالك السابق: أوسوريو مدرب محترم ويلعب بإمكانيات محدودة

أشاد تامر أبو جبل مدافع الزمالك السابق، بـ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الحالي للزمالك، مشددا على أنه يلعب بإمكانيات محدودة.

قال تامر أبو جبل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو مدرب محترم، بيلعب بإمكانيات محدودة جدا في الوقت الحالي".



وأضاف: "الزمالك محتاج مدافعين، ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد مش كفاية، حتى مع عودة الونش مش كفاية".

واختتم: "الزمالك محتاج مدافعين بمواصفات معينة بمواقف خاصة يقدر يتخطاها".

الزمالك يستعد للكونفيدرالية

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.