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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم البحر الأحمر تفتح باب التحويلات للطلبة من خارج المحافظة لمدة 10 أيام

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر عن فتح باب التحويلات للطلبة القادمين من مناطق خارج المحافظة، حيث سيكون بإمكانهم التقديم للتحويل لمدارس المحافظة لمدة عشرة أيام تبدأ من 10 سبتمبر الجاري.

وأشارت المديرية في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى القرارات الوزارية المعتمدة.

وأوضح هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن فتح باب التحويلات يهدف إلى تسهيل عملية الانتقال للطلبة وتلبية احتياجاتهم التعليمية.

سيتم استقبال طلبات التحويل بدءًا من اليوم وحتى 20 سبتمبر، حيث يجب على الراغبين في التحويل تقديم طلباتهم وإكمال الإجراءات المطلوبة خلال هذه الفترة.

وأثناء اجتماع سابق لوكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر مع مديري العموم ومديري الإدارات النوعية، تم التأكيد على ضرورة استكمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، بما في ذلك أمور الصيانة وتوفير الكتب المدرسية ومواجهة أي نقص في العناصر التعليمية.

وشدد منير على أهمية تعاون الإدارات التعليمية ومتابعة جميع المدارس بشكل يومي حتى في أيام العطلات الرسمية، بهدف ضمان استعداد المدارس والارتقاء بجودة التعليم في المحافظة.

 

مديرية التربية والتعليم التحويلات المدرسية البحر الأحمر العام الدراسي الجديد

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