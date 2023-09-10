رغم انتقاد أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي: روسيا أصبحت أكثر عزلة بعد قمة العشرين

كشف مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن روسيا أصبحت أكثر عزلة بعد قمة العشرين، والذي تم خلالها مناقشة الحرب الروسية الأوكرانية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن هويته اليوم الأحد إن المناقشات بشأن بيان زعماء قمة مجموعة العشرين استمرت حتى اللحظة الأخيرة وأن حرب أوكرانيا كانت القضية الأكثر إثارة للجدل قبل التوصل إلى توافق.

وأشاد المسئول بقيادة الهند القوية، مضيفا أن البرازيل وجنوب أفريقيا لعبتا أيضًا دورًا حاسمًا في المفاوضات.

وتبنت المجموعة في قمتهم إعلانًا توافقيًا في نيودلهي يوم السبت تجنب إدانة روسيا بسبب الحرب لكنها دعت جميع الدول إلى عدم استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن بيان نيودلهي "ليس شيئًا يدعو للفخر"، مضيفة أن الوجود الأوكراني كان سيعطي المشاركين فهمًا أفضل للوضع.

وكانت أوكرانيا قد تساءلت عما إذا كان بإمكانها حضور قمة أكبر الاقتصادات في العالم، لكن لم يحضر أي من مسؤوليها.