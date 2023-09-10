غضب في الزمالك بسبب عقود تأجير محلات النادي

أكد الإعلامى مجدى عبد الغنى نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن هناك حالة من الغضب تسيطر على اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء ، بسبب عقود تأجير المحلات التابعة للنادى، خاصة أنها تعتبر من مصادر وموارد الدخل للنادى.

غضب في الزمالك بسبب عقود تأجير محلات النادى

وقال مجدى عبد الغنى عبى برنامجه التليفزيوني، إن بعض عقود تأجير محلات النادى ممتدة لـ أربعة سنوات بما لا يتناسب مع قيمتها.

وكشف عبد الغنى أن اللجنة الثلاثية تخطط لعقد مؤتمر صحفى خلال اليومين الماضيين لكشف تفاصيل الموقف المالى لنادى الزمالك.