عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب في الزمالك بسبب عقود تأجير محلات النادي

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أكد الإعلامى مجدى عبد الغنى نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن  هناك حالة من الغضب تسيطر على اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء ، بسبب عقود تأجير المحلات التابعة للنادى، خاصة أنها تعتبر من مصادر وموارد الدخل للنادى.

غضب في الزمالك بسبب عقود تأجير محلات النادى

وقال مجدى عبد الغنى عبى برنامجه التليفزيوني،  إن بعض عقود تأجير محلات النادى ممتدة لـ أربعة سنوات بما لا يتناسب مع قيمتها.

وكشف عبد الغنى أن اللجنة الثلاثية تخطط لعقد مؤتمر صحفى خلال اليومين الماضيين لكشف تفاصيل الموقف المالى لنادى الزمالك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

قرار مُفاجئ بإيقاف قيد بعض الطلاب بالمدارس قبل بدء الدراسة بأيام|تعرف على السبب

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

غضب في الزمالك بسبب عقود تأجير محلات النادي

العاصفة دانيال تهدد اليونان بكوارث وتتجه إلى ليبيا.. الأرصاد تحدد موقفها من مصر

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

ترشيحاتنا

ترحموا على أولادي.. مشاهد من زلزال المغرب أدمت القلوب.. فيديوجراف

معلومات الوزراء يصدر العدد السادس من دوريته «آفاق إدارية»

كان يُلقي درسًا بالمسجد.. رد فعل واعظ مغربي أثناء وقوع الزلزال المُدمّر|شاهد

روسيا تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بريانسك

الرئيس السيسي: هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية

ماينوب المخلص إلا موته.. إنهاء حياة شاب أثناء فضه مشاجرة بين عائلتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنافسة حارة.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتشعل السوشيال ميديا |صور

العاصفة دانيال تهدد اليونان بكوارث وتتجه إلى ليبيا.. الأرصاد تحدد موقفها من مصر

4 نصائح مهمة من هيئة الدواء لمرضي انخفاض ضغط الدم

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ