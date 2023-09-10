دهس المحتجين بسيارته.. إطلاق سراح سائق إسرائيلي بتل أبيب |فيديو

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إنه تم إطلاق سراح السائق الذي دهس متظاهرين ضد التعديلات القانونية في شارع أيالون بمدينة تل أبيب الليلة الماضية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن السائق لم يكن ينوي دهس المتظاهرين، وقبلوا روايته بأن ذلك كان خطأ، بعد الخلط بين دواسة الوقود والفرامل.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد أسفرت عملية الدهس عن إصابة خمسة من المحتجين بجروح طفيفة.

وتأتي هذه التظاهرات قبل يومين من التئام محكمة العدل العليا بتركيبة غير مسبوقة من 15 قاضيًا، للنظر في الالتماسات المقدمة اليها ضد قانون "حجة المعقولية".