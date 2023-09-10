عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة ينظم دورة تدريبية عن أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والحاسب

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

قال اللواء هشام آمنة  وزير التنمية المحلية، إن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سينفذ 3 دورات تدريبية يستفيد منها 88 متدرباً هى: دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية ، وأساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، والتخطيط الإستراتيجي ويستفيد منها خريجو دورات قادة المستقبل بسقارة وخريجي جامعة اسلسكا.

 

كما تستمر للاسبوع الثاني على التوالى دورة تطبيقات الذكاء الصناعي في نظم المعلومات الجغرافية Geo AI في المحليات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أزري مصر وأفريقيا والشرق الاوسط ويستفيد منها 25 متدرب.


وقال وزير التنمية المحلية أن دورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية ستتناول التعريف بنظم المعلومات الجغرافية ومميزات الاستخدام والاحداثيات والاصدارات والتقنيات المرتبطة بها، ومتطلبات ومعوقات العمل بإستخدامها ، والبيانات المكانية VICTOR RASSTAT، وأنواع الخرائط وأصنافها ، والاحداثيات ، وكيفية إنشاء قاعدة بيانات مكانية ، وإنشاء مشروع التخطيط بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، كما ستحتوى الدورة على ورش عمل لتطبيق ما تم دراسته بها بشكل عملى.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المحتوى التدريبي لدورة التخطيط الاستراتيجي يركز على تنمية مهارات المتدربين نحو طريقة إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة، وكيفية تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه العمل، وتحديد الأهداف الرئيسية وتصميم الخطط الاستراتيجية بكفاءة عالية، وأهميته وأساليب ومراحل التخطيط الاستراتيجي ، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية ، وكيفية بناء الأهداف الاستراتيجية، وإعداد منظومة المتابعة والتقييم والأداء، ونظام مراقبة وتحليل المخاطر.

هشام امنة التنمية المحلية مركز التنمية المحلي دورات تدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

قرار مُفاجئ بإيقاف قيد بعض الطلاب بالمدارس قبل بدء الدراسة بأيام|تعرف على السبب

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

غضب في الزمالك بسبب عقود تأجير محلات النادي

العاصفة دانيال تهدد اليونان بكوارث وتتجه إلى ليبيا.. الأرصاد تحدد موقفها من مصر

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

موضوعات متعلقة

اِعرف كام حسب طبيعة المشروع | شروط قروض صندوق التنمية المحلية

ترشيحاتنا

ترحموا على أولادي.. مشاهد من زلزال المغرب أدمت القلوب.. فيديوجراف

معلومات الوزراء يصدر العدد السادس من دوريته «آفاق إدارية»

كان يُلقي درسًا بالمسجد.. رد فعل واعظ مغربي أثناء وقوع الزلزال المُدمّر|شاهد

روسيا تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بريانسك

الرئيس السيسي: هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية

ماينوب المخلص إلا موته.. إنهاء حياة شاب أثناء فضه مشاجرة بين عائلتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنافسة حارة.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتشعل السوشيال ميديا |صور

العاصفة دانيال تهدد اليونان بكوارث وتتجه إلى ليبيا.. الأرصاد تحدد موقفها من مصر

4 نصائح مهمة من هيئة الدواء لمرضي انخفاض ضغط الدم

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ