مركز سقارة ينظم دورة تدريبية عن أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والحاسب

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سينفذ 3 دورات تدريبية يستفيد منها 88 متدرباً هى: دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية ، وأساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، والتخطيط الإستراتيجي ويستفيد منها خريجو دورات قادة المستقبل بسقارة وخريجي جامعة اسلسكا.

كما تستمر للاسبوع الثاني على التوالى دورة تطبيقات الذكاء الصناعي في نظم المعلومات الجغرافية Geo AI في المحليات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أزري مصر وأفريقيا والشرق الاوسط ويستفيد منها 25 متدرب.



وقال وزير التنمية المحلية أن دورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية ستتناول التعريف بنظم المعلومات الجغرافية ومميزات الاستخدام والاحداثيات والاصدارات والتقنيات المرتبطة بها، ومتطلبات ومعوقات العمل بإستخدامها ، والبيانات المكانية VICTOR RASSTAT، وأنواع الخرائط وأصنافها ، والاحداثيات ، وكيفية إنشاء قاعدة بيانات مكانية ، وإنشاء مشروع التخطيط بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، كما ستحتوى الدورة على ورش عمل لتطبيق ما تم دراسته بها بشكل عملى.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المحتوى التدريبي لدورة التخطيط الاستراتيجي يركز على تنمية مهارات المتدربين نحو طريقة إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة، وكيفية تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه العمل، وتحديد الأهداف الرئيسية وتصميم الخطط الاستراتيجية بكفاءة عالية، وأهميته وأساليب ومراحل التخطيط الاستراتيجي ، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية ، وكيفية بناء الأهداف الاستراتيجية، وإعداد منظومة المتابعة والتقييم والأداء، ونظام مراقبة وتحليل المخاطر.