بيان عاجل من الأوقاف المغربية بشأن ضحايا الزلزال

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أنه بتوجيهات من الملك محمد السادس، ستقام بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بجميع مساجد المملكة، صلاة الغائب وذلك ترحما على أرواح شهداء الزلزال الذي ضرب المملكة.

ووفقا لوكالة الأنباء المغربية "ماب"، جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذا الخصوص،مساء أمس السبت، وجاء نصه كما يلي: "تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه بتوجيهات من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، ستقام بجميع مساجد المملكة صلاة الغائب، وذلك بعد صلاة الظهر ليومه الأحد 24 صفر 1445 الموافق ل 10 سبتمبر 2023 ترحما على أرواح شهداء الزلزال الذي عرفته بلادنا..حفظ الله مولانا أمير المؤمنين وتقبل هذه الصلاة على الموتى، وأحاط هذه المملكة الشريفة بألطافه الخفية".



وقد أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى أكثر من 2000 قتيل، حتى حدود العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي.

وقالت الوزارة في بيانها: "إلى حدود الساعة العاشرة مساء بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة".