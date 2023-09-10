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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 122 محضرا تموينيا في حملات بالدقهلية

صدى البلد

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة اليوم الأحد، إنه تم تحرير 112 محضرا تموينيا متنوعا (109 بالمخابز، 3 بالأسواق) خلال حملة مكبرة شنتها المديرية بمركزي طلخا والمنصورة أمس السبت.


وأوضح المشرف العام على المديرية - في بيان له - أنه من بين هذه المحاضر، جرى تحرير 3 محاضر تجميع 171 بطاقة تموينية ذكية، و7 محاضر للتصرف في 28 شيكارة دقيق، ومحضر تجميع 6 شكائر دقيق، ومحضر إثبات بيع وهمي لـ 1260 رغيفا، ومحضر تجميع مقررات تموينية (مواد بترولية).


وأكد استمرار الحملات التموينية التي تشنها مديرية التموين لضمان وصول الدعم للمواطنين، ولإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، ومكافحة الغش التجاري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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