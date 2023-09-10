بعد تفقد رئيس الوزراء.. تعرف على آخر تطورات المتحف المصري الكبير|تفاصيل

كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير فنون الآثار بالمتحف المصري الكبير عن آخر التطورات التي يشهدها المتحف المصري الكبير.

وقال إن الأعمال الإنشائية في المتحف انتهت بنسبة 100%، لافتًا إلى أن قاعات العرض الرئيسية يصل عددها لـ 12 قاعة تم الانتهاء من تجهيزهم بالكامل، حيث تنقسم الآثار في هذه القاعات إلى آثار ثقيلة ومتوسطة وصغيرة.





وأضاف “زيدان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد تعليقا على زيارة رئيس الوزراء للمتحف، أنه تم الانتهاء من وضع حوالي 91% من الآثار الثقيلة على القواعد، متابعًا أنه خلال شهور قليلة جدًا ستنتهي كافة الأعمال والتجهيزات.



وأوضح مديرفنون الآثار بالمتحف المصري الكبير أن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حسب رؤية القيادة السياسية، مؤكدًا أنه سيكون افتتاح عالمي يليق بمكانة مصر، حيث ستوجه الدعوة لكافة رؤساء العالم.

