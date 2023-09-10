عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تفقد رئيس الوزراء.. تعرف على آخر تطورات المتحف المصري الكبير|تفاصيل

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير فنون الآثار بالمتحف المصري الكبير عن آخر التطورات التي يشهدها المتحف المصري الكبير.

وقال إن الأعمال الإنشائية في المتحف انتهت بنسبة 100%، لافتًا إلى أن قاعات العرض الرئيسية يصل عددها لـ 12 قاعة تم الانتهاء من تجهيزهم بالكامل، حيث تنقسم الآثار في هذه القاعات إلى آثار ثقيلة ومتوسطة وصغيرة.
 

txt

ليبيا تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة دانيال|فيديو

txt

بعد زلزال المغرب|هل مصر مُعرضة لـ هزات أرضية مدمرة؟.. البحوث الفلكية ترد


وأضاف “زيدان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد تعليقا على زيارة رئيس الوزراء للمتحف، أنه تم الانتهاء من وضع حوالي 91% من الآثار الثقيلة على القواعد، متابعًا أنه خلال شهور قليلة جدًا ستنتهي كافة الأعمال والتجهيزات.

وأوضح مديرفنون الآثار بالمتحف المصري الكبير أن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حسب رؤية القيادة السياسية، مؤكدًا أنه سيكون افتتاح عالمي يليق بمكانة مصر، حيث ستوجه الدعوة لكافة رؤساء العالم.
 

المتحف المصري الكبير موعد افتتاح المتحف المصري الكبير الاثار مصر توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

قرار مُفاجئ بإيقاف قيد بعض الطلاب بالمدارس قبل بدء الدراسة بأيام|تعرف على السبب

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

غضب في الزمالك بسبب عقود تأجير محلات النادي

العاصفة دانيال تهدد اليونان بكوارث وتتجه إلى ليبيا.. الأرصاد تحدد موقفها من مصر

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

ترشيحاتنا

ترحموا على أولادي.. مشاهد من زلزال المغرب أدمت القلوب.. فيديوجراف

معلومات الوزراء يصدر العدد السادس من دوريته «آفاق إدارية»

كان يُلقي درسًا بالمسجد.. رد فعل واعظ مغربي أثناء وقوع الزلزال المُدمّر|شاهد

روسيا تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بريانسك

الرئيس السيسي: هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية

ماينوب المخلص إلا موته.. إنهاء حياة شاب أثناء فضه مشاجرة بين عائلتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنافسة حارة.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتشعل السوشيال ميديا |صور

العاصفة دانيال تهدد اليونان بكوارث وتتجه إلى ليبيا.. الأرصاد تحدد موقفها من مصر

4 نصائح مهمة من هيئة الدواء لمرضي انخفاض ضغط الدم

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ