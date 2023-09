رد فعل صادم من خواكين فينيكس أثناء تكريمه كأفضل ممثل بمهرجان «كان»|شاهد

صدم الممثل الأمريكي خواكين فينيكس جمهوره بردّة فعله على ترشحه لنيل جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي الذي ينعقد في فرنسا.

فرغم تصفيق الجمهور الحار له إلا أن الممثل والمنتج والرابر الأمريكي خواكين فينيكس لم يقم حتى من المقعد الذي كان يجلس عليه في تصرف يظهر وكأنه لا يهتم لهذا الأمر!

نداء علني وتجاهل صادم

فقد نادى المخرج والمنتج السينمائي الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار باسم خواكين فينيكس في مهرجان كان السيميائي لترشيح الأخير لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم " You Were Never Really Here" للمخرج لين رمزي بعد حصوله على جائزة الورقة الذهبية لأدائه المتميز.

لكن فينيكس لم يتزحزح من مكانه رغم تصفيق الجمهور الشديد له ثم همس في أذن صديقه ونهض في النهاية للصعود على المسرح.

السر في الحذاء

صعد خواكين فينيكس إلى المسرح لتسلم جائزته وكانت كلماته الأولى هي الاعتذار عن مظهره حيث إنه كان يرتدي حذاءً رياضيًا وليس “جلد”!

اللغة الفرنسية لغز آخر

وفي مؤتمر صحفي بعد ذلك، فسّر خواكين فينيكس فعلته أيضًا بأنه لا يتحدث اللغة الفرنسية ولم يكن يفهم ماذا يحدث قائلًا: "اعتقدت أنه سيكون من الفوضى حقًا إذا صعدت على المسرح".