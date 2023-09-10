المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 31

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 31، وذلك عن الفترة من 2 - 8 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 104 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 9 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء و إدراج 3 مصانع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 60 زيارة، وسجلت 2 منشأة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفت 4 منشآت لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 303 إذن تصدير لحاصلات زراعية.



واستمرت الإدارة في شن الحملة التفتيشية على مراكز تعبئة الرمان بمحافظة أسيوط خلال الفترة من 2 – 7 سبتمبر الجاري وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3186 رسالة بواقع 134000 طن، تنوعت مابين 420 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها البطاطس بـ 8000 طن، ثم البصل بإجمالي 5000 طن، فيما تصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 8000 طن، ثم الفراولة بـ 7000 والرمان بـ 6500 طن.

ومثلت السودان أيضاً هذا الأسبوع أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية وليبيا من إجمالي 132 دولة مستوردة. ويتصدر ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 533 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 420 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 356 رسالة فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1540 رسالة بواقع 232650 طن، تم رفض 12 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 184 صنف من قمح، زيوت متنوعة وبذور زيتية من 76 دولة، حيث مثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وماليزيا وأندونيسيا.

ويتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 490 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 250 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 220 رسالة وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 70 منتج و10 شركات و2 مصنع، كما فحصت 931 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.



وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 40 مأمورية رقابية على مراكب سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 18 مركب صيد و 4 شركات تصدير و 2 مورد و 2 مصنع أسماك لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 8 زيارات معلنة لمضارب الأرز وسجلت 1 مضرب أرز، كما قامت الإدارة بـ 12 زيارة لمواقع تخزين القمح في محافظات المنيا، البحيرة، الشرقية وبني سويف.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 49 شكوى، وتم غلق 37 شكوى، وجاري فحص 12 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 609 منشأة بعدد من المحافظات منها الجيزة، بني سويف، الاسماعيلية، البحر الأحمر، البحيرة للتأكد من مدى تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمطاعم.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 58 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 20 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1510 فرع لعدد 47 سلسة تجارية وتم تسجيل 401 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 179 معاينة لمحال عامة.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 18 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات (الجيزة، المنوفية، القاهرة، السويس، الدقهلية، الإسكندية، الشرقية، سوهاج، الغربية، بني سويف، بور سعيد)، بالإضافة إلى 4 مأموريات للمواقع الجديدة لمخازن التغذية المدرسية.



كما تم معاينة 8 مواقع جديدة لمخازن التغذية المدرسية (تحت الإنشاء)، بمحافظة سوهاج.

واستوفت 4 منشآت تخزينية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم إدارجها بالقائمة البيضاء، ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة إلى 235 مخزنًا.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، بني سويف، الإسكندرية، الغربية، الفيوم، الاسماعيلية والقليوبية، وتم استيفاء عدد 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة إلى 48 محلبًا.



وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 61 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، سوهاج والسويس ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 25 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط والمنوفية، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 396 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، و9 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة، و 2 شكوى واردة من المصانع، بالإضافة إلى 3 تظلمات وردت للإدارة العامة للصادرات للبت فيها .

كما قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 450 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 طن زبيب مدون تاريخين انتاج على عبوات الكراتين وتم تحرير محضر غش تجاري، 3 طن حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 2 طن و 600 كجم عجوة مجهولة المصدر.



وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير عدد 3 محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية المخالفة، وتحرير 33 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (لحوم، ألبان، خضروات، زيوت عطرية، أسماك)، وتم تنفيذ عدد 9 قرارات نيابة.



وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 190 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 40 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 369 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم حصر عدد 4971 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (زبادي، خلطات توابل، مياه غازية، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 582 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحرير 4 محاضر نقص اشتراطات لمنشآت غذائية.



كما تم تنسيق حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركز الشهداء، أسفرت عن تحرير 4 محاضر إجراءات ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 14 حملة تفتيشية على 210 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان)، تجاوزت الـ 50 كجم، حيث تم إعدام 792 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 27 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، القناطر الخيرية).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء



كما تم تنظيم حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركز بنها بالمحافظة، وتم المرور على مصنع يقوم بتصنيع حلوى المولد ، حيث تم ضبط بعض المخالفات وتم تحرير محضر مخالفة اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمعرفة مأمور الضبط القضائي في حضور ممثل جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 45 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، مركز دمياط، كفر سعد، فاراسكور، الزرقا) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 51 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات مشتركة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتم ضبط 250 كجم لحوم فاسدة، وتحرير 3 محاضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعليها أختام مزورة، كما تم تحرير 13 إنذار إدارة بدون ترخيص وتقنين أوضاع.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية في شن حملة استهدفت مخازن الأدوية، وتم ضبط 42 عبوة مكملات غذائية وأغذية خاصة مجهولة المصدر



كما تم تنفيذ حملة أخرى مع جهاز حماية المستهلك، وتم ضبط 35 عبوة مكملات غذائية وأغذية خاصة مجهولة المصدر، وتم تنفيذ قرارات النيابة العامة بفحص أحراز المضبوطات لإعداد التقرير الفني وإرساله للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.