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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

امتنع عن شرائه فورا.. تحذير عاجل من سمك مستورد منتشر بالأسواق.. تفاصيل

صدى البلد

نشرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين   ڤيديو حصري من أحد المواطنين  عن سمك الشاخورة  الذي تنير بطنه في الظلام.  

وأشارت شيرين الي أن هذه الظاهرة تم رصدها في سمك الشاخورة وهو أحد أنواع الماكريل  ، وجميع النظريات التي تحدث عنها البعض لابد من حسمها بإجراء التحاليل المعملية التي تؤكد ماهية هذا اللون  .

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 وقالت زكي  بصفتي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة أطلب من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحري الأمر في الأسماك المستوردة التي ترد إلى البلاد  ، وتشكيل لجان للتفتيش والفحص وسحب العينات وإعلان النتائج لطمأنة المواطنين   .

وانصح المواطنين أن أية علامات غريبة تظهر على أي منتج غذائي من  حيث اللون أو الرائحة أو الملمس أو القوام يجب فورا الابتعاد عن استهلاك هذا المنتج  وأناشد أي مواطن تعرض لتلك الظاهرة التوجه إلى أحد فروع معهد بحوث صحة الحيوان ومركزه الرئيسي بشارع نادي الصيد ولع فروع في أغلب محافظات الجمهورية لإخضاع تلك الأسماك للتحاليل المعملية التي ينفرد بها المعمل من حيث التخصصية والكفاءة 

وأكدت أن  الجهة المختصة بالرقابة على الغذاء والصادرات والواردات لم يصدر عنها أي بيان لطمأنة المواطنين على أسس علمية مبنية على عينات تم سحبها قبل دخول هذه الأسماك إلى البلاد .

وناشدت مجلس الوزراء بالتدخل لأنه طبقا لتصريحات نُسبت إلى الجهاز المركزي للإحصاء أفاد أن مصر استوردت أسماك ماكريل في 2023 بما يقارب 15 مليون دولار  بزيادة 190% عن واردات عام 2022 .

اسماك ماكريل الهيئة القومية لسلامة الغذاء سمك سمك ماكريل السمك الماكريل

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